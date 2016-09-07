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Москвичи смогут обменять лампочки накаливания на светодиоды на фестивале энергосбережения

Москва
7 сентября, 14:44 UTC+3
Из светодиодов затем предполагается создать панораму Москвы. Сданные лампы накаливания тоже станут арт-объектом
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы, которые примут участие в фестивале энергосбережения на ВДНХ в День города, могут захватить с собой старые лампы накаливания для обмена на современные светодиоды, из которых потом будет создана огромная панорама Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"10 сентября правительство Москвы и Министерство энергетики РФ устроят для всех москвичей грандиозный и яркий праздник - торжественное закрытие Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, открывшегося 2 сентября во Владивостоке и прокатившегося по всей стране. Центральным объектом праздника станет огромная панорама Москвы на площади Промышленности (площадь с ракетой на ВДНХ - ред.), создавать которую будут сами москвичи из маленьких, но очень ярких светодиодов", - отметил представитель пресс-службы.

В киосках, расставленных среди ветрогенераторов вдоль Главной аллеи ВДНХ (от павильона "Беларусь" до площади Промышленности - ред.), лампочки накаливания, которые посетители принесут с собой, можно будет сдать в обмен на фестивальный светодиод.

"После захода солнца Москва на панораме засияет 1,5 тыс. огнями, каждый из которых - вклад москвича в энергетическое будущее города и всей страны. В этой акции примут участие и первые лица страны, чьи светодиоды также станут частью Москвы будущего, где есть место только энергоэффективным технологиям", - отметили в пресс-службе.

Сданные лампы накаливания тоже станут арт-объектом. Их будут складывать в прозрачные контейнеры со шкалой, наглядно показывающие стремление горожан экономить энергию. Вечером ящики подсветят изнутри, и сотни ламп вновь засверкают, но уже потребляя минимум электричества.

Кроме этого всех на фестивале ждут и другие веселые и познавательные площадки, каждая из которых будет не только развлекать, но и вырабатывать энергию. Фестиваль пройдет 10 сентября с 10:00 до 23:00 мск.

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