Гостиница Покровского женского монастыря в Москве получила диплом "Активного гражданина"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Монастырская гостиница Покровского женского монастыря на Таганской улице в Москве стала лучшим реализованным проектом в области строительства в 2015 году по версии респондентов портала "Активный гражданин". Как передает корр. ТАСС, представители портала "Активный гражданин" вручили памятный диплом настоятельнице монастыря игуменье Феофании.

"Для монастыря это особый день, мы не ожидали такой радости. Эта гостиница строилась очень долго - 2005 по 2015 год, и первоначально мы хотели восстановить исторический дом, который стоял на этом месте. На согласование проекта ушло семь лет, согласовать проект во всех инстанциях было очень трудно, но сегодня все трудности забыты, и теперь наша гостиница стала одной из лучших", - отметила игуменья Феофания.

Она добавила, что гостиница открыта не только для паломников, но и для всех, кто желает остановиться в этом месте. "Гостиница действует уже год и пользуется очень большим спросом, люди бронируют у нас номера напрямую. И мы почти не работаем по договорам, люди сами нас находят", - отметила игуменья Феофания.

Заместитель руководителя Департамента градостроительной политики и строительства Сергей Сущенко отметил, что популярность гостиницы предопределена ее удачным расположением, поскольку рядом находятся станции метро "Таганская", "Пролетарская", "Площадь Ильича", а также железнодорожная платформа "Серп и молот".

"Гостиница готова принять до 166 человек. Здесь 68 номеров, в том числе, одно, двух и трехкомнатные разной степени комфортности - от стандартных номеров до номеров категории "люкс", кроме того, есть номера, специально оборудованные для маломобильных гостей", - отметил Сущенко. Он добавил, что посетителей всегда рады принять в монастырская трапезная на 120 мест, конференцзал на 200 мест, закрытый бассейн, кабинет спа, а также подземная автостоянка на 40 машиномест. До конца года в столице откроется еще четыре гостиницы площадью 175,4 тыс. кв. м, три из них - в Центральном округе, еще одна в деревне Мамыри в Новой Москве.

Как сообщалось ранее, в конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства - 2015" было представлено 87 проектов в 13 номинациях. Открытое голосование проходило на трех площадках - на портале "Активный гражданин", на выставке проектов ВДНХ и на сайте конкурса. В голосовании, где победу одержала монастырская гостиница, приняли участие в общей сложности 200 тыс. москвичей.