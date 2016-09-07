McDonald's планирует открыть ресторан в одном из аэропортов Москвы в 2016-2017 годах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. McDonald's планирует открыть ресторан быстрого питания в одном из московских аэропортов, рассказал в среду журналистам управляющий директор McDonald's в России Алексей Семенов.
"Планы есть, они существуют много лет. В этом или следующем году откроем в одном из московских аэропортов", - сказал он, не уточнив, в каком. Семенов напомнил, что сейчас у компании два ресторана в петербургском аэропорту Пулково, которые открыл партнер - компания "Росинтер". "Совсем нет ресторанов на железнодорожных вокзалах, есть на одной автозаправке в Подмосковье", - добавил он. При этом Семенов отметил, что конкретных планов по числу ресторанов на транспортном направлении нет.
"Реализация проектов в аэропортах - это достаточно сложно, там свои правила, кроме того, это режимный объект. Но мы рассматриваем все (транспортные объекты - прим. ТАСС), где будет достаточный поток посетителей, чтобы удержать доступные цены и качество обслуживания в соответствии с нашими стандартами", - отметил Семенов.
По его словам, компанию устраивает сотрудничество с "Росинтер". "Сотрудничаем с "Росинтер" с 2012 года, у них адекватный результат, с учетом сложности работы в авиаузлах, при больших инвестициях они показывают хороший результат", - добавил он.