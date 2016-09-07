Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня города вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы, наград удостоились 43 человека. Церемония прошла в Белом зале столичной мэрии на Тверской, 13.

Перед вручением наград мэр отметил, что это стало хорошей традицией, также, как введение новых объектов к Дню рождения столицы. "Есть хорошая традиция - открывать новые объекты - детские сады, школы, новые парки, дороги, развязки, запускаем новую кольцевую наземную систему метро и многое другое. Город развивается, хорошеет, но есть еще одна хорошая традиция - перед Днем города мы вручаем москвичам награды", - сказал мэр. Он отметил, что в зале собрались люди разных профессий, но их объединяет одно - "служение стране, городу, людям".

"Я благодарю вас за вашу работу, за ваше отношение к городу и с большим удовольствием вручу вам государственные и городские награды", - сказал Собянин.

Мэр вручил от имени президента РФ Орден Почета Сергею Абакумову - председателю правления независимой организации "В поддержку гражданского общества", Орден Дружбы - Петру Кержиманкину - заместителю председателя комитета по делам воинов-интернационалистов, Валерию Турсунову - президенту некоммерческой организации фонда развития "Институт Евразийских исследований". Медаль "За заслуги перед Отечеством II степени" получил Сергей Семенов - заместитель директора лицейско-гимназического комплекса, медаль "За спасение погибавших" - спасатель пожарного отряда Вадим Курзенков. В марте 2014 года он спас человека, провалившегося под лед на Татаровском озере в Крылатском.

Также были присуждены почетные звания "Народный художник РФ", "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный работник здравоохранения РФ". Благодарности президента получили главный бухгалтер ОАО "Мосгаз" Лариса Сергунина, замглавврача Боткинской больницы Владимир Бедин. Премии города Москвы "Легенда века" удостоился худрук цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко.

Также были вручены и другие награды Москвы - знаки отличия "За заслуги перед Москвой", "За безупречную службу городу". Группа москвичей также отмечена почетными званиями: "Заслуженный учитель Москвы", "Почетный работник образования Москвы", "Почетный работник культуры Москвы". Премией города 2016 года в области медицины награждены специалисты детской городской больницы имени Сперанского за разработку и внедрение в практику инновационных методов и технологий оказания помощи детям с термическими поражениями.