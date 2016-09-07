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Москвичи дополнят традиционные туристические маршруты новыми

Москва
7 сентября, 15:50 UTC+3
Опрос проводится на сайте "Активный гражданин". По его итогам сформируют программы для Московского туристического портала и двухэтажных автобусов City Sightseeing
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москвичам предложили выбрать объекты, которые будут включены в туристические экскурсионные маршруты. Об этом в среду сообщили в пресс-службе проекта "Активный гражданин".

"В проекте "Активный гражданин" москвичам с 7 сентября предлагают решить, какие знаковые городские объекты следует включить в экскурсионные маршруты Московского туристического портала и красных двухэтажных автобусов City Sightseeing", - сказали в пресс-службе.

Опрос разделен на четыре блока: в первом пользователи должны выбрать уникальные старинные постройки, во втором - городские парки и сады, в третьем - музеи, центры культуры, науки и различных видов искусств, в четвертом - усадьбы и музеи-заповедники.

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