МЧС обеспечит пожарную безопасность мероприятий, посвященных Дню города

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичного управления МЧС, а также добровольцы обеспечат пожарную безопасность в ходе праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 10 и 11 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
"Пожарную безопасность мероприятий, посвященных Дню города, будут обеспечивать 344 сотрудника Федеральной противопожарной службы и 162 добровольца с использованием 31-й единицы пожарно-спасательной техники", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что сотрудники провели с организаторами массовых мероприятий более 300 инструктажей по пожарной безопасности и 100 тренировок по эвакуации в случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций.
Для проведения фейерверков будут задействованы 32 площадки, на которых пожарную безопасность обеспечат 12 единиц техники и 60 человек личного состава ГУ МЧС по Москве.
Государственная инспекция по маломерным судам и Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах организует в свою очередь усиленное патрулирование акваторий города.