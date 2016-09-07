Москвичи смогут оформить льготную подписку на газеты на Фестивале прессы в День города

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Традиционный Фестиваль столичной прессы пройдет в День города, 10 сентября, на Пушкинской площади Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Союзе журналистов Москвы, который является организатором форума.
"Ежегодный Фестиваль столичной прессы стал своеобразной презентацией печатных СМИ. О своем участии в мероприятии в этом году заявили около 30 изданий. Среди них газеты "Аргументы и факты", "Российская газета", "Комсомольская правда", "Московский Комсомолец", "Вечерняя Москва", журналы "Наука и жизнь", "Мурзилка", - отметил собеседник агентства.
Городок прессы начнет свою работу в 10 утра. Здесь можно будет оформить льготную подписку на газеты и журналы, бесплатно получить номера изданий, принять участие в различных развлекательных мероприятиях. Подписчиков ждут сувениры от любимых изданий.
Интересная программа ожидает посетителей детской площадки, где развернут свои экспозиции газета "Пионерская правда", журналы "Мурзилка", "Миша", "Чудеса и приключения - детям" и другие. "Пионерка" проведет для юных участников праздника спортивные игры, конкурсы и викторины. Победители получат в подарок футболки и кружки с символикой газеты. Желающие смогут принять участие в мастер-классах и своими руками выполнить поделки в память о Фестивале прессы.
Газета "Вечерняя Москва" помимо традиционной подписки на свои издания и вручения подписчикам сувениров, порадует гостей Фестиваля праздничным "Шоу мыльных пузырей". Обладателям "шести соток" будет полезно посетить стенд "Сельской жизни". Газета скоро будет отмечать 100 лет со дня выхода первого номера и в рамках подготовки к юбилею планирует представить в виде плакатов отдельные страницы из своей истории. Посетители стенда получат в подарок книги о журналистах газеты.
Концертную программу фестиваля начнут представители детских изданий. В программе - выступления юных певцов, танцоров и оркестра Московского кадетского музыкального корпуса. Концерт начнется в полдень, в 14:00 мск под гимн Москвы состоится торжественное открытие фестиваля. По окончании деловой части концертная программа на Пушкинской площади продолжится выступлением "звезд" эстрады и молодых исполнителей до 22:00 мск.