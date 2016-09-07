Участники олимпиады мегаполисов примут участие в квест-туре по Москве

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Школьники из 22 городов мира, которые стали участниками первой олимпиады мегаполисов в Москве, примут участие в квест-туре по столице 8 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте олимпиады.
"Ребята получат набор точек с заданиями, которые определят их маршрут движения по городу. Все точки сопровождаются описанием, поэтому участники не только посетят интересные места, но и познакомятся с их историей", - говорится в сообщении.
Олимпиада мегаполисов проходит в Москве с 4 по 9 сентября 2016 года. В соревновании участвуют команды школьников в возрасте от 14 до 18 лет из 22 столиц и мегаполисов мира. Олимпиада проходит сразу по четырем предметам - информатике, математике, физике и химии. Каждая команда состоит из восьми школьников (по два участника на каждый предмет) и трех руководителей.