Генпрокуратура не нашла нарушений при вырубке деревьев на территории "Лужников"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура не выявила нарушений при масштабных вырубках зеленых насаждений на территории комплекса "Лужники" в Москве, где, в частности, планируется возвести ряд новых объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в ответе заместителя генпрокурора Сергея Зайцева главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову, который был в среду размещен на сайте СПЧ.

"Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы материалы по объекту "Генеральный план территории "Лужники" 28.04.2016 признаны соответствующими требованиям нормативных правовых актов в области защиты зеленых насаждений, КП "БСА "Лужники". 16.05.2016 выдан порубочный билет на вырубку 1050 деревьев, 1750 кустарников, из них 329 сухостойных деревьев, 38 аварийных и 104 самосевных", - говорится в ответе Генпрокуратуры.

Также в документе отмечено, что "данной организацией в установленные документами сроки вырублено 273 дерева", но в настоящее время работы остановлены в связи с массовым протестом граждан.

Кроме того, в ответе Генпрокуратуры указано, что согласно проекту развития территории Олимпийского комплекса "Лужники", предусмотрена посадка более 1 тыс. деревьев, 53,5 тыс. кустарников, устройство цветников и газонов на площади 256 тыс. кв. м.