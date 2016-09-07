Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поликлинику построят в районе Нагатинский затон в Москве в 2017 году

Москва
7 сентября, 16:33 UTC+3
В настоящее время на объекте завершено переустройство инженерных коммуникаций
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. В районе Нагатинский затон в Южном административном округе столицы началось строительство поликлиники для детей и взрослых на 750 посещений в смену. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, здание на Судостроительной улице будет открыто в 2017 году. "Общая площадь объекта составляет 9820 кв. м. В настоящее время на объекте завершено переустройство инженерных коммуникаций, ведутся работы по устройству "нулевого цикла" здания", - пояснил Бочкарев.

"Взрослая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В ее состав войдет женская консультация, способная принять 96 женщин в смену. Взрослая поликлиника в своем составе имеет отделение профилактики, два терапевтических отделения, хирургический блок, блок врачей-специалистов, отделение функциональной диагностики, дневной стационар на 10 коек с продолжительностью пребывания не более 4-х часов, отделение реабилитации", - добавил он.

Детская поликлиника, по словам Бочкарева, рассчитана на 250 посещений в смену. Здесь будут работать школьно- дошкольное отделение, отделение здорового ребенка, педиатрическое отделение, хирургический блок кабинетов, блок кабинетов функциональной диагностики, дневной стационар на 6 коек с продолжительностью пребывания не более 4-х часов, физиотерапевтический блок кабинетов.

Также в поликлинике разместятся клинико-диагностическая лаборатория и отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
7
Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку
7
Более 1 тыс. человек привили от гриппа в пунктах у метро Москвы за сутки
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
5
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама