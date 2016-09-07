Поликлинику построят в районе Нагатинский затон в Москве в 2017 году

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. В районе Нагатинский затон в Южном административном округе столицы началось строительство поликлиники для детей и взрослых на 750 посещений в смену. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, здание на Судостроительной улице будет открыто в 2017 году. "Общая площадь объекта составляет 9820 кв. м. В настоящее время на объекте завершено переустройство инженерных коммуникаций, ведутся работы по устройству "нулевого цикла" здания", - пояснил Бочкарев.

"Взрослая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В ее состав войдет женская консультация, способная принять 96 женщин в смену. Взрослая поликлиника в своем составе имеет отделение профилактики, два терапевтических отделения, хирургический блок, блок врачей-специалистов, отделение функциональной диагностики, дневной стационар на 10 коек с продолжительностью пребывания не более 4-х часов, отделение реабилитации", - добавил он.

Детская поликлиника, по словам Бочкарева, рассчитана на 250 посещений в смену. Здесь будут работать школьно- дошкольное отделение, отделение здорового ребенка, педиатрическое отделение, хирургический блок кабинетов, блок кабинетов функциональной диагностики, дневной стационар на 6 коек с продолжительностью пребывания не более 4-х часов, физиотерапевтический блок кабинетов.

Также в поликлинике разместятся клинико-диагностическая лаборатория и отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами.