Власти Москвы начали опрос пассажиров о качестве работы коммерческих автобусов

"Швабе" представил на "Армии" опытный образец нового охотничьего прицелаНовости партнеров 7 сентября, 17:45
Лукин: РФ отправит атлетов в Рио в случае положительного решения исковСпорт 7 сентября, 17:44
Музей скульптуры Петербурга не получал указаний на снятие доски МаннергеймуКультура 7 сентября, 17:40
Железнодорожные войска РФ в ближайшее время получат новые образцы спецтехникиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:35
"Т24" проведет чемпионат по дронбиатлонy на форуме "Армия-2016"Новости партнеров 7 сентября, 17:26
Шесть МиГ-29 уничтожили технику условного противника на учениях "Кавказ"Армия и ОПК 7 сентября, 17:25
Юрист: у "Рубина" нет оснований на заявку Янна М'Вила в РФПЛСпорт 7 сентября, 17:16
География форума "Армия-2016": как и где проходят военные выставкиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:06
Мутко заявил, что чувствует вину за недопуск российских паралимпийцев на ИгрыСпорт 7 сентября, 17:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы начал анкетирование пассажиров наземного городского транспорта, пользующихся коммерческими автобусами. Как сообщил в среду ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов, исследование поможет скорректировать маршрутную сеть с учетом мнения москвичей.
"Опрос москвичей проводится на остановках с наибольшим пассажиропотоком. Мы выбрали 50 ключевых точек, расположенных возле станций метро, где останавливаются коммерческие автобусы. Данные из анкет пассажиров будут проанализированы в кратчайшие сроки. На основе мнения горожан мы сможем скорректировать работу маршрутной сети Москвы", - сказал он.
По словам Ликсутова, в анкете указаны самые распространенные вопросы о столичной реформе наземного городского транспорта. "Всего мы планируем опросить 6 тыс. человек. Целевой пассажирский опрос на маршрутах позволит при необходимости продлить их, организовать дополнительные остановки или сократить интервалы движения автобусов с учетом пожеланий москвичей", - подчеркнул замммэра.
В этом году все коммерческие перевозчики в Москве перешли на новую схему работы. Устаревшие маршрутки, где оплатить проезд можно было только наличными, заменены на комфортабельные коммерческие автобусы. Во всех коммерческих автобусах принимаются к оплате все городские билеты ("Тройка", ТАТ, "Единый", "90 минут"), а московские льготники могут бесплатно проезжать по социальной карте москвича в любом городском автобусе.