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Власти Москвы начали опрос пассажиров о качестве работы коммерческих автобусов

Москва
7 сентября, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Как заявляют власти, исследование поможет скорректировать маршрутную сеть с учетом мнения москвичей
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы начал анкетирование пассажиров наземного городского транспорта, пользующихся коммерческими автобусами. Как сообщил в среду ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов, исследование поможет скорректировать маршрутную сеть с учетом мнения москвичей.

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"Опрос москвичей проводится на остановках с наибольшим пассажиропотоком. Мы выбрали 50 ключевых точек, расположенных возле станций метро, где останавливаются коммерческие автобусы. Данные из анкет пассажиров будут проанализированы в кратчайшие сроки. На основе мнения горожан мы сможем скорректировать работу маршрутной сети Москвы", - сказал он.

По словам Ликсутова, в анкете указаны самые распространенные вопросы о столичной реформе наземного городского транспорта. "Всего мы планируем опросить 6 тыс. человек. Целевой пассажирский опрос на маршрутах позволит при необходимости продлить их, организовать дополнительные остановки или сократить интервалы движения автобусов с учетом пожеланий москвичей", - подчеркнул замммэра.

В этом году все коммерческие перевозчики в Москве перешли на новую схему работы. Устаревшие маршрутки, где оплатить проезд можно было только наличными, заменены на комфортабельные коммерческие автобусы. Во всех коммерческих автобусах принимаются к оплате все городские билеты ("Тройка", ТАТ, "Единый", "90 минут"), а московские льготники могут бесплатно проезжать по социальной карте москвича в любом городском автобусе.

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