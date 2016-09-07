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УФАС по Москве предупредило столичные власти о необходимости прекратить рекламу "Кидзании"

Москва
7 сентября, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Реклама "Кидзании" и ее партнеров с пометкой "при поддержке правительства Москвы" распространялась в вагонах метро как социальная реклама
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве направило столичному правительству предупреждение о необходимости прекращения распространения рекламы семейно-развлекательного центра "Кидзания" и отмены актов межведомственной комиссии, ограничивающих конкуренцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Реклама "Кидзании" и ее партнеров с пометкой "при поддержке правительства Москвы" распространялась в вагонах столичного метро с января 2016 года не по результатам конкурса, а на основании решения межведомственной комиссии московского правительства как социальная реклама.

"Между тем, в мае 2016 года комиссия ФАС России рассмотрела ряд дел, в рамках которых установила, что данная реклама нацелена исключительно на продвижение на рынок товаров и услуг центра "Кидзания" и его партнеров, а не на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей либо обеспечение интересов государства. Поэтому такая реклама кампания не отвечает статусу социальной и не может размещаться в метро без проведения конкурса", - поясняется в сообщении.

"Нарушение этого требования создает для конкретной организации (ООО "Мечтариум") и ее партнеров преимущественные условия осуществления предпринимательской деятельности, что недопустимо в силу ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции", - также говорится в сообщении.

"Кидзания" представляет собой модель взрослого мира с домами, улицами, транспортом, своей валютой и госорганами, адаптированную для детей. На развлечения посетителям нужно будет заработать, "освоив" какую-либо профессию (хирурга, полицейского, репортера и т. д.). Первый парк "Кидзания" в Москве в ТЦ "Авиапарк" на Ходынском бульваре был запущен в конце января 2016 года.

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