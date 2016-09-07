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Посвященную фильму "Начало" скульптуру откроют в подмосковном Краскове 11 сентября

Москва
7 сентября, 17:04 UTC+3 ЛЮБЕРЦЫ (Московская обл.) обл.) 7, сентября. /ТАСС
Композиция представляет собой фигуру главной героини, Паши Строгановой, прижимающей к груди "Золотого Льва" - награду, полученную Инной Чуриковой на Венецианском кинофестивале
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ЛЮБЕРЦЫ (Московская обл.), 7 сентября. /ТАСС/. Скульптурную композицию, посвященную знаменитому фильму Глеба Панфилова "Начало", откроют в подмосковном поселке Красково 11 сентября. Об этом ТАСС сообщил глава Люберецкого муниципального района Московской области Владимир Ружицкий.

"Сегодня в Красково на улице Лорха прошли монтажные работы по установке бронзовой скульптуры главной героини фильма Паши Строгановой, роль которой блистательно исполнила Инна Чурикова. Мы намеренно перенесли открытие памятника, чтобы дождаться присутствия Инны Михайловны, которая должна вернуться из-за рубежа", - отметил Ружицкий.

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Он напомнил, что с 1946 по 1954 год Инна Михайловна жила рядом с Красковом - в поселке Коренево. Ее мама работала во Всесоюзном научно-исследовательском институте картофельного хозяйства имени Лорха. Он добавил, что авторами идеи создания композиции стал заслуженный художник России Александр Рожников и глава городского поселения Красково Владимир Волков.

"Композиция представляет собой фигуру главной героини, Паши Строгановой, прижимающей к груди "Золотого Льва" - награду, полученную Инной Чуриковой на Венецианском кинофестивале за роль в этом фильме", - сказал Ружицкий.

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