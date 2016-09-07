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Коммерческими автобусами в Москве пользуются 800 тыс. пассажиров в сутки

Москва
7 сентября, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Популярность маршрута зависит от его протяженности и трассы следования
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток на коммерческих городских маршрутах Москвы достиг плановых показателей и превысил 800 тыc. пассажиров в сутки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта столицы, планируется, что до конца года новые городские автобусы перевезут более 174 млн пассажиров.

"Среднесуточный пассажиропоток на коммерческих маршрутах превысил 800 тысяч человек", - сказали в пресс-службе. Там напомнили, что для работы по новым стандартам транспортные компании полностью обновили парки - закуплено около 2 тыс. автобусов. Транспорт оборудован системами климат-контроля, ГЛОНАСС, видеонаблюдения.

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Популярность маршрута зависит от его протяженности и трассы следования. На маршрутах с большим пассажиропотоком работают автобусы большой вместимости, в которых может разместиться порядка 85 человек. На менее загруженных направлениях работают автобусы средней (от 40 человек) и малой вместимости (от 20 человек). При этом подвижным составом большой и средней вместимости могут пользоваться маломобильные граждане и пассажиры с детскими колясками, для которых раньше коммерческий транспорт не был доступен из-за отсутствия аппарели.

"Сезон отпусков закончился, с начала сентября студенты и школьники начали ездить на учебу. Чтобы не допустить перегрузки автобусов, мы внимательно отслеживаем работу каждого маршрута, обсуждаем с перевозчиками возможность сокращения интервалов движения и ввода дополнительного подвижного состава. На этой неделе скорректированы интервалы на 17 маршрутах, на 11 добавлены дополнительные автобусы. Оптимизация маршрутов продолжается - мы учитываем все обращения пассажиров", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

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С 15 августа в Москве были отменены маршрутки, что привело к повышенной нагрузке на наземный транспорт столицы, который стал работать по единым правилам и стандартам. В рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передает коммерческим перевозчикам 211 маршрутов, по которым проводится 63 аукциона. С победителями заключены контракты на пять лет.

В рамках реформы наземного транспорта частные перевозчики инвестировали в обновление автопарка 10 млрд руб.: закуплено около 2 тыс. автобусов разной вместимости. Они распределены по городским маршрутам исходя из пассажиропотока. Таким образом, средний возраст автобуса снизился с 7-9 лет до одного года. В каждом автобусе установлен валидатор, который принимает карту "Тройка", билеты "Единый", ТАТ и "90 минут", а также социальные карты.

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