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Артисты с ограниченными возможностями выступят в парке "Фили" в День города

Москва
7 сентября, 17:30 UTC+3
В Летнем кинотеатре парка пройдут лекции на темы паралимпийского движения, социальной адаптации и создания безбарьерной среды в Москве
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Артисты с ограниченными возможностями здоровья выступят в столичном парке культуры и отдыха "Фили" в День города. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"Праздничная программа пройдет по всей территории парка, а основной идеей в этом году станет лозунг "Москва - город равных возможностей". На праздник приглашены люди, которые, несмотря на свои тяжелые недуги, добились невероятных высот в своем деле и которых по праву можно назвать звездами", - сказали в пресс-службе.

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В субботу, 10 сентября, на главной сцене выступят резидент Comedy Club Сергей Кутеркин, участница телеконкурса "Фактор А" Юлия Самойлова, участник проекта "Танцы на ТНТ" Евгений Смирнов, а также участники проекта "Голос" Денис Соколов, Мариам Мерабова, Антон Беляев и Алена Тайминцева.

Кроме того, в Летнем кинотеатре парка пройдут лекции на темы паралимпийского движения, социальной адаптации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями, льгот и создания безбарьерной среды в Москве, а также достижений в области современных технологий.

Второй большой составляющей праздника станут различные спортивные соревнования. "Пройдут соревнования по стритболу, семейным стартам, по мини-гольфу, шашкам, шахматам, игре в дартс, армспорту, настольному теннису. На специально предназначенной площадке все желающие могут принять участие в сдаче тестовых нормативов норм ГТО", - отметили в пресс-службе, добавив, что начало соревнований в 12:00 мск.

День города в Москве в этом году будет отмечаться во вторые выходные сентября - 10 и 11 сентября. В эти дни в столице запланировано более 1 тыс. мероприятий, включая 322 спортивных. Для этого будет задействовано 212 площадок во всех округах, 22 - в парках и 50 центральных площадок, более 50 окружных и 70 районных.

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