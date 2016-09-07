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Театр "Практика" поставит спектакль "Чапаев и Пустота"

Москва
7 сентября, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Ближайшая премьера театра, спектакль "Кандид", состоится в конце сентября - начале октября
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Театр "Практика" в новом сезоне поставит спектакль "Чапаев и Пустота". Об этом сообщил режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Брусникин на пресс-конференции в ТАСС.

"В прошлом году мы получили грант от департамента культуры на постановку спектакля "Чапаев и пустота" в постановке Максима Диденко. Этот спектакль будет идти в театре "Практика", - сказал Брусникин, который в этом театральном сезоне является резидентом, или, другими словами, приглашенным режиссером театра.

Ближайшая премьера, спектакль "Кандид", состоится в конце сентября - начале октября. Спектакль пройдет на площадке "Градский Холл". "Театр "Практика" - маленький театр, всего 87 зрителей, и мы уже в течение прошлого и позапрошлого года смогли поработать на площадках с большим объемом зрителей", - отметил Брусникин.

По словам режиссера, на следующий финансовый год у театра тоже много планов. "Иван Вырыпаев специально для мастерской пишет пьесу, ее пока нет, но есть название -"Комитет семнадцати". Кроме того, будет осуществлена еще одна его постановка - спектакль "УФО" - студентами второго курса школы-студии МХАТ нашей мастерской, это будет ближе к концу сезона", - заключил Брусникин.

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