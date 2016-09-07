Театр "Практика" поставит спектакль "Чапаев и Пустота"

"Швабе" представил на "Армии" опытный образец нового охотничьего прицелаНовости партнеров 7 сентября, 17:45
Лукин: РФ отправит атлетов в Рио в случае положительного решения исковСпорт 7 сентября, 17:44
Музей скульптуры Петербурга не получал указаний на снятие доски МаннергеймуКультура 7 сентября, 17:40
Железнодорожные войска РФ в ближайшее время получат новые образцы спецтехникиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:35
"Т24" проведет чемпионат по дронбиатлонy на форуме "Армия-2016"Новости партнеров 7 сентября, 17:26
Шесть МиГ-29 уничтожили технику условного противника на учениях "Кавказ"Армия и ОПК 7 сентября, 17:25
Юрист: у "Рубина" нет оснований на заявку Янна М'Вила в РФПЛСпорт 7 сентября, 17:16
География форума "Армия-2016": как и где проходят военные выставкиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:06
Мутко заявил, что чувствует вину за недопуск российских паралимпийцев на ИгрыСпорт 7 сентября, 17:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Театр "Практика" в новом сезоне поставит спектакль "Чапаев и Пустота". Об этом сообщил режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Брусникин на пресс-конференции в ТАСС.
"В прошлом году мы получили грант от департамента культуры на постановку спектакля "Чапаев и пустота" в постановке Максима Диденко. Этот спектакль будет идти в театре "Практика", - сказал Брусникин, который в этом театральном сезоне является резидентом, или, другими словами, приглашенным режиссером театра.
Ближайшая премьера, спектакль "Кандид", состоится в конце сентября - начале октября. Спектакль пройдет на площадке "Градский Холл". "Театр "Практика" - маленький театр, всего 87 зрителей, и мы уже в течение прошлого и позапрошлого года смогли поработать на площадках с большим объемом зрителей", - отметил Брусникин.
По словам режиссера, на следующий финансовый год у театра тоже много планов. "Иван Вырыпаев специально для мастерской пишет пьесу, ее пока нет, но есть название -"Комитет семнадцати". Кроме того, будет осуществлена еще одна его постановка - спектакль "УФО" - студентами второго курса школы-студии МХАТ нашей мастерской, это будет ближе к концу сезона", - заключил Брусникин.