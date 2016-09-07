Определен реставратор Смоленского собора Новодевичьего монастыря

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Реставрацией Смоленского собора Новодевичьего монастыря с 2017 года займется АО "Межобластное научно-художественное реставрационное управление" (МНРХУ), на счету которого проекты по реставрации посольства Великобритании в Москве, монументальной живописи в Московском Кремле и фресок и икон Новодевичьего монастыря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"Научно-методический совет по культурному наследию при Минкультуры России в ходе ряда заседаний ходатайствовал в пользу МНРХУ, как обладающей необходимой квалификацией и компетенцией организации. Этот выбор был поддержан пользователем Новодевичьего монастыря - Московской епархией Русской православной Церкви", - говорится в сообщении.
Реставрацию планируется завершить в 2022 году и, как отмечают в МНРХУ, на этот срок организацию в качестве единственного подрядчика работ определило правительство РФ. Стоимость работ, уточнили в компании, будет определена госконтрактом, который будет заключен в ближайшее время.
В ходе комплексной реставрации Новодевичьего монастыря работы, которые оценены в 5 млрд руб., пройдут на 43 объектах.