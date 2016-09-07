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Определен реставратор Смоленского собора Новодевичьего монастыря

Москва
7 сентября, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Работы проведет АО "Межобластное научно-художественное реставрационное управление" (МНРХУ)
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Реставрацией Смоленского собора Новодевичьего монастыря с 2017 года займется АО "Межобластное научно-художественное реставрационное управление" (МНРХУ), на счету которого проекты по реставрации посольства Великобритании в Москве, монументальной живописи в Московском Кремле и фресок и икон Новодевичьего монастыря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Научно-методический совет по культурному наследию при Минкультуры России в ходе ряда заседаний ходатайствовал в пользу МНРХУ, как обладающей необходимой квалификацией и компетенцией организации. Этот выбор был поддержан пользователем Новодевичьего монастыря - Московской епархией Русской православной Церкви", - говорится в сообщении.

Реставрацию планируется завершить в 2022 году и, как отмечают в МНРХУ, на этот срок организацию в качестве единственного подрядчика работ определило правительство РФ. Стоимость работ, уточнили в компании, будет определена госконтрактом, который будет заключен в ближайшее время.

В ходе комплексной реставрации Новодевичьего монастыря работы, которые оценены в 5 млрд руб., пройдут на 43 объектах.

СПРАВКА
Смоленский собор, расположенный в центре монастырской территории - самая древняя постройка Новодевичьего монастыря, возведенная в 1524 году. Росписи Смоленского собора - один из трех сохранившихся живописных ансамблей конца XVI - начала XVII веков ("годуновского" времени) - уникальный памятник эпохи.
До начала XX века фресковый ансамбль Собора многократно подновлялся, что оказало на росписи пагубное действие. Научная реставрация росписей собора проводилась различными специалистами в 30-е, 40-е и 50-е годы. Начиная с 80-х годов, реставрационные работы на фресках и иконах Новодевичьего монастыря выполняли специалисты МНРХУ.

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