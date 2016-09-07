"Новая опера" откроет сезон премьерой оперы "Фауст"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Новая опера" откроет 26-й сезон премьерным спектаклем "Фауст" Шарля Гуно 15 сентября, рассказал директор театра Дмитрий Сибирцев на сборе труппы.

"Я хочу поздравить сегодня всех с началом 26-го сезона, в прошлом году было 25 лет театру - это была очень красивая и интересная дата. За прошлый год было много очень хороших событий, но и в этом году нас ждет очень много всего интересного. Как и в прошлом году, мы начинаем год премьерой - эта практика, на мой взгляд, достаточно успешна и будет применяться в будущем, поэтому мы откроем сезон премьерным спектаклем "Фауст", - сказал Сибирцев.

Он отметил, что этот спектакль ставит та же постановочная команда, которая работала над успешным проектом прошлого года, получившим несколько престижных премий, - "Соломеей". Это режиссер Екатерина Одегова, музыкальный руководитель и дирижер Ян Латам-Кениг.

Также премьера ожидается в рамках традиционного для театра Крещенского фестиваля, который, по словам директора, в этом году будет посвящен музыке XX и XXI веков.

"У нас состоится премьера оперы Моисея (Мечислава) Вайнберга "Пассажирка" - это очень интересное и знаковое для оперного мира произведение, потому что оно затрагивает очень серьезные темы - это тема памяти жертв Холокоста. Как раз 27 января - день, когда состоится премьера, - это Международный день памяти жертв Холокоста. Надеюсь, эта опера войдет в историю и театра "Новая опера", и вообще в историю постановок опер в нашей столице", - сказал Сибирцев.

Он признался, что надеется - то, о чем он объявил сегодня, "это будет далеко не все в плане наших премьер, и есть надежда, что весной или осенью будет еще несколько интересных новых спектаклей". В том числе, в планах на осень уже стоит премьера оперы "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти.