Более 11 тыс. полицейских обеспечат безопасность в Москве в День города

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава столичной полиции Анатолий Якунин потребовал от подчиненных задействовать максимальное число полицейских в обеспечении правопорядка в День города; всего в этих мероприятиях будут принимать участие более 11 тыс. сотрудников московской полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Требую задействовать максимальное количество полицейских для обеспечения безопасности в городе, предупреждаю о персональной ответственности руководителей всех уровней за выполнение возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка и соблюдению законности", - процитировали слова Якунина в пресс-службе.

В главке подчеркнули, что безопасность в День города обеспечат более 11 тыс. полицейских, а также сотрудники Росгвардии и народные дружинники. "Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан будет задействовано более 19 тыс. человек, в том числе 11 тыс. сотрудников столичной полиции, 5,5 тыс. военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, 700 слушателей и курсантов Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, а также 1 тыс. сотрудников частных охранных предприятий, 1 тыс. народных дружинников и казаков", - пояснили в пресс-службе.

В День города в Москве, по данным ГУМВД, запланировано проведение около тысячи праздничных мероприятий. Они пройдут на Красной, Тверской, Пушкинской и Театральной площадях, на Поклонной горе, Тверской улице, Цветном бульваре, а также во всех парках и зонах отдыха столицы. Для обеспечения безопасности будут применяться арочные и ручные металлодетекторы, под контролем будут торговые точки по продаже алкоголя.