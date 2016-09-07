Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 11 тыс. полицейских обеспечат безопасность в Москве в День города

Москва
7 сентября, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан будет задействовано более 19 тыс. человек
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава столичной полиции Анатолий Якунин потребовал от подчиненных задействовать максимальное число полицейских в обеспечении правопорядка в День города; всего в этих мероприятиях будут принимать участие более 11 тыс. сотрудников московской полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Требую задействовать максимальное количество полицейских для обеспечения безопасности в городе, предупреждаю о персональной ответственности руководителей всех уровней за выполнение возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка и соблюдению законности", - процитировали слова Якунина в пресс-службе.

Смотрите также
Танцы, велозаезд и "Московское кино": куда пойти на День города в столице

В главке подчеркнули, что безопасность в День города обеспечат более 11 тыс. полицейских, а также сотрудники Росгвардии и народные дружинники. "Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан будет задействовано более 19 тыс. человек, в том числе 11 тыс. сотрудников столичной полиции, 5,5 тыс. военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, 700 слушателей и курсантов Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, а также 1 тыс. сотрудников частных охранных предприятий, 1 тыс. народных дружинников и казаков", - пояснили в пресс-службе.

В День города в Москве, по данным ГУМВД, запланировано проведение около тысячи праздничных мероприятий. Они пройдут на Красной, Тверской, Пушкинской и Театральной площадях, на Поклонной горе, Тверской улице, Цветном бульваре, а также во всех парках и зонах отдыха столицы. Для обеспечения безопасности будут применяться арочные и ручные металлодетекторы, под контролем будут торговые точки по продаже алкоголя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
7
Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку
7
Более 1 тыс. человек привили от гриппа в пунктах у метро Москвы за сутки
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь человек погибли в ДТП в Ленобласти
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Сбербанк: темпы роста и спрос на кредитование МСП остаются на низком уровне
6
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
7
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
Темы дня
Реклама