Собянин: в Москве убрано почти 3 тыс. объектов самостроя

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. За последние несколько лет с московских улиц убрано почти 3 тыс. объектов самостроя. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы убрали почти 3 тыс. объектов самостроя. Это рутинная работа - появляется незаконный объект, мы его убираем", - отметил он в интервью журналу "Афиша". По словам мэра, с ликвидацией незаконных построек город ничего не теряет.

"Никто не платил налогов. Когда нам говорят о том, что предприниматели потеряли миллиардный бизнес, компенсируйте им потери - пожалуйста, мы готовы. Только предъявите ваши доходы, уплаченные налоги - ничего ведь показать не могут. Это был на 90 процентов теневой бизнес", - сказал Собянин.

"Есть закон, соблюдайте его - и никаких проблем не будет. Но если у тебя нет договора на аренду этой земли, нет у тебя ее в собственности, если ты не получал разрешение на строительство, если ты не получал разрешение на ввод, если твой объект на уличной дорожной сети или в опасной зоне инженерно-технических коммуникаций. Извините, какие варианты нам остаются?", - отметил мэр. Собянин пояснил, что снос самостроя проходит ночью, чтобы не мешать прохожим и не усугублять пробки на дорогах.

Первая волна сноса самостроя прошла в столице в феврале, тогда было ликвидировано 103 постройки. Во второй сносной список попали еще 107 объектов, на 29 августа ликвидировано более 90 построек. Городские власти в течение нескольких месяцев подготовят и третий список.