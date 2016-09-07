Собянин: за нарушения при подготовке госзаказов в Москве увольняют тысячи работников

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Все сотрудники, которые занимаются сферой госзакупок в Москве, проходят проверки на полиграфе, за различные нарушения при организации торгов и аукционов уволены тысячи работников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"За те или иные нарушения уволены тысячи работников, которые занимались закупками. Всех, кто участвует в конкурсной комиссии, мы "прогоняем" через полиграфы. Но главная задача - мы в принципе должны создать систему, которая позволит эффективно распоряжаться средствами. Мы в течение нескольких лет не наращиваем расходы, несмотря на инфляцию, при этом не уменьшаем физический объем того, что мы делаем: дороги, метро и так далее", - сообщил мэр в интервью журналу "Афиша".
Мэр отметил, что в городе создана система конкурентных торгов и процедур, "которую ФАС признала самой лучшей в России". "Она предполагает работу на всех этапах подготовки госзаказа, начиная от экономического обоснования, проекта, экспертизы, проведения торгов и исполнения тендера. В год мы на всех стадиях процесса экономим порядка 150 млрд руб., это огромная сумма, которая как раз нам и позволяет инвестировать больше в развитие города", - отметил Собянин.
По его словам, 90% аукционов проводятся в электронном виде, что делает их прозрачными. "Всегда можно зайти и посмотреть, какие торги и контракты заключаются. Плюс целая цепочка контрольных органов", - отметил мэр. Вместе с тем он признал, что нарушения выявляются постоянно.
"В год заключаются десятки тысяч контрактов - не от имени мэрии, а от имени государственных заказчиков, департаментов, госпредприятий и учреждений, которых тысячи", - отметил Собянин, напомнив, что при выявлении нарушений штрафуется руководитель департамента или тот, кто занимается закупками, также чиновник освобождается от занимаемой должности.