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Москвичи смогут высказать свои пожелания по схеме размещения ларьков

Москва
7 сентября, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
"Если альтернативы в виде стационарных магазинов в шаговой доступности нет, тогда палатка включается в схему", - сказал мэр столицы Сергей Собянин
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Муниципалитеты Москвы смогут организовать общественные слушания по вопросу размещения сети мелкорозничной торговли. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы предлагаем местному самоуправлению района провести общественные слушания по поводу размещения сети мелкорозничной торговли, чтобы люди сами решили, где и какие ларьки им нужны. Если альтернативы в виде стационарных магазинов в шаговой доступности нет, тогда палатка включается в схему", - сказал мэр в интервью журналу "Афиша". По его словам, этот вопрос надо решать с местными депутатами.

"Нам в мэрии разобраться, нужен ли цветочный ларек у конкретной остановки, достаточно сложно. Одному нужно, десяти не нужно. Я наблюдал такую ситуацию: стоит новый киоск возле остановки, молодые люди покупают телефоны или что-то подобное. В этот момент бабушки хватают меня за лацкан и кричат: "Какое безобразие, немедленно снесите!", - сказал мэр.

По его словам, москвичи выбирают муниципальных депутатов, поэтому, "ничто не мешает с них и спрашивать". Мэр отметил, что городские власти стараются киоски ставить только там, где это необходимо - где нет стационарной торговли.

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