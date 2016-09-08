Местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в московском регионе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в четверг в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Температура воздуха в Москве составит 16-18, по области - от 13 до 18 тепла, ветер северо-западный 7-12 м/с.", - уточнили в ведомстве.

Предстоящей ночью также будет облачно с прояснениями, в некоторых районах не исключены осадки. В столице столбики термометров покажут 9-11, в Подмосковье - от 6 до 11 выше ноля. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с.

Днем в пятницу характер погоды не изменится - облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 15-17, по области - до 12-17 градусов. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с.