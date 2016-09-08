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Более ста информационных стел с Wi-Fi установят в Москве до ноября

Москва
8 сентября, 8:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Первые стелы установят в ближайшие дни на Тверской улице
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более ста навигационных стел в рамках программы "Моя улица" появятся в Москве до ноября. Первые установят в ближайшие дни на Тверской. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Это будут стенды с картами и точками доступа к Wi-Fi. Также в первую очередь стелы поставят на Новом Арбате и улицах Кремлевского кольца: в Театральном проезде, на Охотном Ряду, Моховой, Боровицкой площади, Кремлевской набережной", - уточняется в сообщении.

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Навигационные стелы с картами местности и точками доступа к интернету до ноября появятся на 39 улицах. В рамках создания единой системы транспортной навигации разработаны четыре типа навигационных стел: узкие и средние - для установки на тротуарах, широкие - для городских площадей, а также круглые - для установки около входов и выходов метро.

На стелах будут изображены карты для пешеходов с важными инфраструктурными объектами. Это остановки общественного транспорта, станции велопроката, наземные и подземные переходы, велосипедные дорожки. Кроме того, на картах будут отображены достопримечательности и культурные учреждения (памятники, театры, музеи), торговые центры и другая инфраструктура. Каждая из карт будет составлена для конкретной точки города.

В конце 2015 года в Москве установили 33 такие навигационные стелы на 11 улицах. Среди них стелы на Мясницкой улице, у Центрального детского магазина на Лубянке и ЦУМа.

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