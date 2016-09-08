"Мосробот" начал оповещать москвичей о пунктах приема лампочек и градусников

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Электронный сервис "Мосробот" начал оповещать жителей Москвы, как правильно утилизировать энергосберегающие ртутные лампы и градусники. Письма с адресами ближайших пунктов сдачи опасного мусора получили уже около 700 тыс. пользователей. Об этом сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"Рассылка приходит активным пользователям городских интернет-ресурсов, проживающим в радиусе около одного километра от пунктов сбора. В сообщениях указаны адрес и график работы точек приема ртутьсодержащих предметов, а также есть карта Москвы, на которой отмечено их расположение в городе", - уточняется в сообщении.

Чаще всего пользователи в ответ на эти письма спрашивают о пунктах сбора батареек. В дальнейшем "Мосробот" будет оповещать о пунктах сбора аккумуляторов тех пользователей, кто проявил интерес к рассылке об утилизации ламп - открыл письмо, перешел по ссылке или задал уточняющий вопрос.

"Мосробот" начал "общаться" с горожанами в мае 2016 года. Он способен к самообучению и подстраивается под каждого конкретного пользователя. Сервис выбирает информацию, которая, по его мнению, будет интересна.

Чем чаще москвичи обращаются к городским интернет- ресурсам, тем лучше робот сможет проанализировать их пользовательское поведение и тем точнее и полезнее станут уведомления. "Мосробот", в частности, оповещает пользователей о дорожных перекрытиях, приглашает на городские фестивали, напоминает об отключении горячей воды.

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