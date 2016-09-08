Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 2,7 млн пассажиров активировали карту "Тройка" для бесплатной пересадки на МЦК

Москва
8 сентября, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Активация осуществляется без изменения остатка поездок и срока действия билета. Первый месяц работы Московского центрального кольца будет бесплатным
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 2,7 млн пассажиров воспользовались активацией электронной транспортной карты "Тройка" для того, чтобы иметь возможность делать бесплатную пересадку с метро на Московское центральное кольцо (МЦК) и обратно. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе подземки.

"Более 2,7 млн обладателей карты "Тройка" и 10,5 тыс. владельцев билетов "90 минут" и "Единый" на 20, 40 и 60 поездок перекодировали свои проездные документы. Активация осуществляется без изменения остатка поездок и срока действия билета, при этом новые, перепрограммированные проездные документы позволят бесплатно совершать пересадки с метро на МЦК и оценить новый, удобный и комфортный способ передвижения по столице. Первым 30 тысячам московский метрополитен подарил эксклюзивные сувениры: обновленные схемы метро с контуром МЦК", - сказали в пресс-службе.

Смотрите также
Москвичей призвали не затягивать с активацией билетов для проезда по МЦК

По решению Мэра Москвы Сергея Собянина, первый месяц работы Московского центрального кольца будет бесплатным. За это время пассажиры смогут оценить преимущества и удобства нового кольца, а также качество и уровень предоставляемых услуг, построить для себя новые удобные маршруты, способные значительно сократить время в пути. Для того чтобы при возвращении в метро с Московского центрального кольца со счета проездного документа не была списана дополнительная плата за проезд, пассажиру нужно будет при входе на станции МЦК поднести проездной документ к считывателю на турникете со специальной желтой наклейкой. Дополнительная плата за пересадку не будет взиматься и на станциях Монорельсовой транспортной системы.

Первый этап запуска Московского центрального кольца состоится уже 10 сентября. С этого момента пассажирам будут доступны 24 станции, при этом 11 пересадок на метро и пять на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31, а также 14 пересадок на метро и шесть на пригородные электрички.

На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 на пригородные поезда. Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в три раза.

Смотрите также

Пассажирам электричек раздадут листовки с указанием пересадок на МЦК
Приложение с вариантами маршрутов по МЦК планируют запустить после открытия движения
Первый пассажирский поезд пройдет по МЦК в Москве 10 сентября не ранее полудня

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Работа московского метро
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
7
Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку
7
Более 1 тыс. человек привили от гриппа в пунктах у метро Москвы за сутки
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
2
Apple представила iPhone 7
3
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
4
"Лучший айфон, который мы когда-либо придумывали": итоги презентации Apple
5
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
6
Первый полноценный полет Ка-62 намечен на конец 2016 года
7
Клинтон: решение начать войну в Ираке было ошибкой
Темы дня
Реклама