Более 2,7 млн пассажиров активировали карту "Тройка" для бесплатной пересадки на МЦК

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 2,7 млн пассажиров воспользовались активацией электронной транспортной карты "Тройка" для того, чтобы иметь возможность делать бесплатную пересадку с метро на Московское центральное кольцо (МЦК) и обратно. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе подземки.

"Более 2,7 млн обладателей карты "Тройка" и 10,5 тыс. владельцев билетов "90 минут" и "Единый" на 20, 40 и 60 поездок перекодировали свои проездные документы. Активация осуществляется без изменения остатка поездок и срока действия билета, при этом новые, перепрограммированные проездные документы позволят бесплатно совершать пересадки с метро на МЦК и оценить новый, удобный и комфортный способ передвижения по столице. Первым 30 тысячам московский метрополитен подарил эксклюзивные сувениры: обновленные схемы метро с контуром МЦК", - сказали в пресс-службе.

По решению Мэра Москвы Сергея Собянина, первый месяц работы Московского центрального кольца будет бесплатным. За это время пассажиры смогут оценить преимущества и удобства нового кольца, а также качество и уровень предоставляемых услуг, построить для себя новые удобные маршруты, способные значительно сократить время в пути. Для того чтобы при возвращении в метро с Московского центрального кольца со счета проездного документа не была списана дополнительная плата за проезд, пассажиру нужно будет при входе на станции МЦК поднести проездной документ к считывателю на турникете со специальной желтой наклейкой. Дополнительная плата за пересадку не будет взиматься и на станциях Монорельсовой транспортной системы.

Первый этап запуска Московского центрального кольца состоится уже 10 сентября. С этого момента пассажирам будут доступны 24 станции, при этом 11 пересадок на метро и пять на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31, а также 14 пересадок на метро и шесть на пригородные электрички.

На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 на пригородные поезда. Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в три раза.