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Первый парад городской техники покажут в Москве на 12 экранах в День города

Москва
8 сентября, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Экраны будут установлены вдоль Садового кольца
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут не только вживую понаблюдать за первым московским парадом городской техники 11 сентября, но и увидеть его полную трансляцию на 12 экранах, которые установят вдоль Садового кольца. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Первый московский парад городской техники пройдет по Садовому кольцу в День города, 11 сентября. Все желающие смогут понаблюдать за ним как вживую, так и на 12 больших светодиодных экранах, которые будут установлены на площадях вдоль Садового кольца", - отмечается в сообщении.

Так, в Парке Горького появятся два экрана: у входа в Центральный парк культуры и отдыха и на противоположной стороне Садового кольца; экран также установят на Павелецкой площади - на углу Дубининской улицы и Садового кольца, на Смоленской площади - в сквере напротив здания Министерства иностранных дел, на Кудринской площади, на улице Садовой-Самотечной - в сквере на пересечении Краснопролетарской улицы и Садового кольца, на Большой Сухаревской площади, на площади Красные Ворота, на Курской площади, на Серпуховской площади, на Таганской площади - на пересечении Таганской и Марксистской улиц, на Триумфальной площади.

На экранах размером восемь на шесть метров покажут самые яркие моменты парада, исторические справки о городских службах, принимающих участие в параде, и другую интересную информацию. Все это сопровождят комментарием профессионального диктора. Также будет транслироваться парад водной техники, который пройдет от Андреевского моста до памятника Петру I.

В первом параде городской техники примут участие организации комплекса городского хозяйства и экстренные службы - УГИБДД и ГУ МЧС по Москве, столичные департаменты транспорта и здравоохранения, а также музей "Московский транспорт". Парадная колонна, состоящая из более чем 650 автомобилей, пройдет по Садовому кольцу, начав движение в 13:00 мск с Новинского бульвара. В 17:00 мск на улице Красная Пресня откроется выставка, на которой покажут более 130 спецмашин.

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