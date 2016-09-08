Почти половина "белых воротничков" в Москве высказалась за удлиненные обеденные перерывы

Разработчики усовершенствуют танк "Армата"Армия и ОПК 8 сентября, 11:47
Прибыль УВЗ за восемь месяцев 2016 года составит порядка 6,5 млрд рублейЭкономика и бизнес 8 сентября, 11:39
Пловец Граничка превзошел мировой рекорд в классе SB 5 в соревновании паралимпийцев РФСпорт 8 сентября, 11:27
Акционеры НМТП утвердили выплату дивидендов за I полугодие в размере 8,99 млрд руб.Транспорт 8 сентября, 11:26
В "Манеже" в Санкт-Петербурге откроется выставка китайского художника Цуй ЖучжоНовости партнеров 8 сентября, 11:16
Матвиенко: официально не работающие россияне должны сами делать взносы в ОМСОбщество 8 сентября, 11:08
Япония готова внести изменения в законодательство для реализации энергомоста с РФЭкономика и бизнес 8 сентября, 11:03
Премьер Армении подал в отставкуМеждународная панорама 8 сентября, 10:59
Федеральные выборы в Крыму: чего ждут политики и эксперты от "крымского лобби" в ГосдумеПолитика 8 сентября, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Почти 47% сотрудников московских офисов видят оптимальную длительность обеденного перерыва - 1,5 часа, а еще 2% готовы вовсе отказаться от него, чтобы сократить свой рабочий день. Это показало исследование Московской международной высшей школы бизнеса "МИРБИС", которое было проведено в июле-августе 2016 года.
В опросе приняли участие более 1200 респондентов из Москвы и Московской области из сфер деятельности - онлайн-продажа, производство, банки, аудит и бухгалтерский учет, маркетинг и сфера услуг.
"Большая часть сотрудников московских компаний - 53% - тратит на обеденный перерыв около 30-40 минут, еще 28% ответили, что их перерыв занимает около часа, а менее 20 минут - 19% респондентов. Однако никто из опрошенных не ответил, что не обедает вовсе или тратит на обеденный перерыв более часа", - отмечается в исследовании.
Среди причин, из-за которых приходится работать в обеденный перерыв, респонденты отмечают большой объем (43%) и срочность работы (29%). Вместе с тем, 22% ответили, что в не зависимости от загруженности всегда находят время для обеденного перерыва. Помимо обеда (47%) и общения (19%) сотрудники также не отказывают себе в прогулке (16%). 11% тратят оставшееся от перерыва время на просмотр новостей, в том числе и в соцсетях, еще 3% предпочитают слушать музыку.
"В ходе исследования было также выяснено, что самыми непопулярными в оставшееся от обеда время занятиями являются онлайн-игры и чтение книг, их в качестве ответа никто из респондентов не выбрал", - прокомментировала руководитель карьерного центра Ассоциации выпускников "МИРБИС" Елена Лимонова.
Московские "белые воротнички" отмечают высокую потребность в отдыхе во время обеденного перерыва - 42%, при этом не исключают возможность подработок в это время (10%) или работы без перерыва при условии дополнительных бонусов от работодателя - сокращенного рабочего дня (29%), дополнительных выходных (15%), премий - 12% или скидок - 2%.