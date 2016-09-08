Почти половина "белых воротничков" в Москве высказалась за удлиненные обеденные перерывы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Почти 47% сотрудников московских офисов видят оптимальную длительность обеденного перерыва - 1,5 часа, а еще 2% готовы вовсе отказаться от него, чтобы сократить свой рабочий день. Это показало исследование Московской международной высшей школы бизнеса "МИРБИС", которое было проведено в июле-августе 2016 года.

В опросе приняли участие более 1200 респондентов из Москвы и Московской области из сфер деятельности - онлайн-продажа, производство, банки, аудит и бухгалтерский учет, маркетинг и сфера услуг.

"Большая часть сотрудников московских компаний - 53% - тратит на обеденный перерыв около 30-40 минут, еще 28% ответили, что их перерыв занимает около часа, а менее 20 минут - 19% респондентов. Однако никто из опрошенных не ответил, что не обедает вовсе или тратит на обеденный перерыв более часа", - отмечается в исследовании.

Среди причин, из-за которых приходится работать в обеденный перерыв, респонденты отмечают большой объем (43%) и срочность работы (29%). Вместе с тем, 22% ответили, что в не зависимости от загруженности всегда находят время для обеденного перерыва. Помимо обеда (47%) и общения (19%) сотрудники также не отказывают себе в прогулке (16%). 11% тратят оставшееся от перерыва время на просмотр новостей, в том числе и в соцсетях, еще 3% предпочитают слушать музыку.

"В ходе исследования было также выяснено, что самыми непопулярными в оставшееся от обеда время занятиями являются онлайн-игры и чтение книг, их в качестве ответа никто из респондентов не выбрал", - прокомментировала руководитель карьерного центра Ассоциации выпускников "МИРБИС" Елена Лимонова.

Московские "белые воротнички" отмечают высокую потребность в отдыхе во время обеденного перерыва - 42%, при этом не исключают возможность подработок в это время (10%) или работы без перерыва при условии дополнительных бонусов от работодателя - сокращенного рабочего дня (29%), дополнительных выходных (15%), премий - 12% или скидок - 2%.