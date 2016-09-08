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Преимущественно комфортная осенняя погода ожидается в Москве в праздничные выходные

Москва
8 сентября, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
При этом местами может пройти небольшой дождь. Температура воздуха составит 15-17 градусов
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Антициклон из Европы будет определять погоду в Москве в предстоящие выходные - во время празднования Дня города.

Как сообщили в Гидрометцентре РФ, он "обеспечит погоду преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах может пройти небольшой дождь".

В последние дни рабочей недели на погоду столичного региона продолжит оказывать влияние тыловая часть циклона. В пятницу, 9 сентября, местами может пройти небольшой дождь, также порывы ветра будут достигать 15 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 9-11 в Москве и 6-11 градусов в Подмосковье, днем поднимется до 15-17 в мегаполисе и 12-17 тепла в регионе.

В субботу и воскресенье местами может пройти небольшой дождь. Минимальная температура ночью - 7-9 в Москве и 4-9 тепла по области, днем ожидается 15-17 и 13-18 градусов выше нуля соответственно.

С началом новой недели будет усиливаться влияние атмосферных фронтов, станет больше облаков, но при этом будет теплее. В понедельник, 12 сентября, пройдет небольшой дождь, ночью столбики термометров покажут 7-12, днем - 16-21 градус тепла. Во вторник, 13 сентября, также ожидается небольшой дождь. Ночью будет 9-14, днем снова прогреется до 16-21 выше нуля.

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