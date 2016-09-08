Собянин открыл Волоколамский путепровод

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новый путепровод улучшит дорожную ситуацию на Волоколамском шоссе в столице. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, открывая движение по Волоколамскому автодорожному путепроводу, проходящему над путями Московского центрального кольца (МЦК). Также в четверг было запущено движение по развязке на главном въезде в Зеленоград на 41-м км Ленинградского шоссе.

"Мы сегодня сдаем два важных объекта. Первый объект - это путепровод на Волоколамке, второй объект - развязка на 41-м км Ленинградского шоссе", - сказал Собянин. Он уточнил, что теперь на Волоколамском путепроводе количество полос движения увеличено с шести до десяти. "Конечно, путепровод улучшит ситуацию, которая есть на Волоколамке", - отметил мэр.

В Зеленограде открыт ключевой объект развязки, которым стал транспортный тоннель, построенный под Ленинградским шоссе и связывающий Панфиловский проспект с Льяловским шоссе. Движение в этом тоннеле организовано по двум полосам в каждую сторону.

"Сейчас сделали тоннель-развязку, так что движение там тоже улучшится. Поздравляю зеленоградцев с наступающим Днем города и с объектом, который они давно ждали", - добавил Собянин.

Работы по реконструкции Волоколамского путепровода начались в январе 2015 года. Во время работ заменены полностью конструкции. При этом высота путепровода была увеличена, чтобы под ним могли свободно проходить поезда МЦК. Кроме того, в рамках работ на МЦК был приподнят путепровод рядом с Волоколамским шоссе, по которому ходят трамваи. Всего при подготовке пассажирского движения по МЦК были реконструированы еще пять путепроводов, помимо Волоколамского: Ленинградский, Можайский, Звенигородский, Коптевский и Богородский.

Реконструкция перекрестка на 41-м км Ленинградского шоссе была начата в октябре 2014 года и предусматривала сооружение двухуровневой развязки с организацией бессветофорного движения автомобилей.