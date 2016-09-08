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В Москве осталось снести менее ста ветхих пятиэтажек

Москва
8 сентября, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
На днях строители завершили снос пятиэтажки первого периода индустриального домостроения на улице Народного Ополчения
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. На сегодняшний день в Москве осталось 99 пятиэтажек сносимых серий. Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он пояснил, что на днях строители завершили снос пятиэтажки первого периода индустриального домостроения на улице Народного Ополчения. "Площадь демонтируемого дома составляла практически 3 тыс. кв. м. И после этого нам осталось снести 99 домов", - уточнил Левкин.

Он напомнил, что работа по переселению горожан из ветхих в новые современные дома является приоритетом для городских властей и на сегодняшний день благодаря реализации программы переселения новоселье отпраздновали 150 тыc. семей. "Это почти 450 тыс. жителей, что сопоставимо с четырьмя районами города", - сказал Левкин.

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