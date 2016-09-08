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Строительство участка Северо-Восточной хорды до Открытого шоссе завершится в 2018 году

Москва
8 сентября, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Предстоит построить четыре эстакады суммарной протяженностью более 3,6 км
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Строительство участка Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе завершится в декабре 2018 года. Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, "генподрядчик в настоящее время ведет подготовительные работы и оформляет разрешительную документацию на производство строительно-монтажных работ".

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Бочкарев добавил, что проектом предусмотрено строительство и реконструкции в общей сложности 5,86 км дорог, в том числе участок Северо-Восточной хорды - 3,29 км, съезды - 1,77 км и подъезд к промышленной территории - 0,8 км. Также, по словам руководителя департамента, предстоит построить четыре эстакады суммарной протяженностью более 3,6 км.

Сюда входят: эстакада для движения в сторону Щелковского шоссе, эстакада для движения в сторону Открытого шоссе, эстакада на участке съезда со Щелковского шоссе на Северо-Восточную хорду и эстакада съезда с хорды на Открытое шоссе.

"Северо-Восточная хорда позволит значительно разгрузить дорожную сеть в центральной части города и выездные магистрали на северном, северо-восточном и восточном направлениях. Сейчас полным ходом разворачиваются работы еще на двух участках хорды: от Фестивальной улицы до Дмитрового шоссе и от шоссе Энтузиастов до Вешняков", - сказал Бочкаров.

Он напомнил, что в 2016 году будет завершено строительство двух путепроводов и участка прямого хода Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе.

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