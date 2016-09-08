"День рождения Чебурашки" пройдет 11 сентября в Москве

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Благотворительный праздник "День рождения Чебурашки", организованный для воспитанников детских домов, пройдет 11 сентября в московском лесопарке "Кусково". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В этом году в акции ожидается участие порядка 50 детских социальных учреждений из Московской, Тверской, Калужской, Владимирской, Ярославской, Рязанской и Нижегородской областей", - уточнили в пресс-службе.
В этот день в лесопарке появится экогород "Чебурград" - его юным жителям выдадут паспорта и "стартовый" капитал в валюте города - ЧЕгах, предложат обучиться профессиям садовода, эколога, гончара или пчеловода, устроиться на работу по вновь приобретенной специальности, а заработанные ЧЕги потратить на развлечения.
В течение дня на центральной сцене "Чебурграда" гостей праздника ждет развлекательная программа с участием популярных исполнителей, а также конкурс талантов "ЧЕ - ЗВЕЗДА", победителям которого вручат кубки и ценные подарки.
Свой вклад в благотворительную акцию может внести любой желающий. В день мероприятия, 11 сентября с 8:00 до 17:00 мск, рядом с автостоянкой у Большого Дворцового пруда будет проводиться сбор пожертвований. В хорошем рабочем состоянии можно приносить книги, спортивный инвентарь, настольные игры и игрушки, а канцтовары, стиральные порошки, предметы для личной гигиены, фены и обогреватели принимаются только новые.