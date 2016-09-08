Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ближайшие три года в Новой Москве будет построено восемь поликлиник

Москва
8 сентября, 12:31 UTC+3
В текущем году планируется ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику в поселении Воскресенкое
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Восемь поликлиник планируется построить в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) до конца 2019 года, четыре из них - на средства бюджета Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"В текущем году планируется ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику в поселении Воскресенкое на 320 посещений в смену. Она строится на средства городского бюджета. В следующем году новые поликлиники появятся в жилых комплексах "Солнцево парк" (310 посещений в смену) и "Бунинский" (140 посещений в смену). В 2018-2019 годах будут введены в эксплуатацию еще пять поликлиник", - уточнили в пресс-службе.

За четыре года, прошедших после присоединения новых территорий к Москве, здесь введено в эксплуатацию восемь объектов здравоохранения, в том числе семь поликлиник. "Все они были построены инвесторами, однако, при строительстве быстровозводимых четырех поликлиник городской бюджет профинансировал работы по подведению к ним коммуникаций", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
7
Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку
7
Более 1 тыс. человек привили от гриппа в пунктах у метро Москвы за сутки
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков считает вынос флага РФ белорусским спортсменом "поступком, достойным восхищения"
2
В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Эксперт рассказал, зачем ВМФ России десантные вертолетоносцы
5
Прожиточный минимум в Москве во втором квартале 2016 года вырос на 341 рубль
6
В Белоруссии объяснили выход паралимпийца с российским флагом
7
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
Темы дня
Реклама