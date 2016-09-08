В ближайшие три года в Новой Москве будет построено восемь поликлиник

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Восемь поликлиник планируется построить в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) до конца 2019 года, четыре из них - на средства бюджета Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"В текущем году планируется ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику в поселении Воскресенкое на 320 посещений в смену. Она строится на средства городского бюджета. В следующем году новые поликлиники появятся в жилых комплексах "Солнцево парк" (310 посещений в смену) и "Бунинский" (140 посещений в смену). В 2018-2019 годах будут введены в эксплуатацию еще пять поликлиник", - уточнили в пресс-службе.

За четыре года, прошедших после присоединения новых территорий к Москве, здесь введено в эксплуатацию восемь объектов здравоохранения, в том числе семь поликлиник. "Все они были построены инвесторами, однако, при строительстве быстровозводимых четырех поликлиник городской бюджет профинансировал работы по подведению к ним коммуникаций", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Владимира Жидкина.