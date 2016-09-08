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Власти: почти 20% работающих москвичей трудятся в реальном секторе промышленности

Москва
8 сентября, 14:07 UTC+3
В абсолютных цифрах этот показатель составляет 1,3 млн человек
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Почти 20% всех официально трудоустроенных москвичей работают в реальном секторе промышленности. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.

"По данным Пенсионного фонда РФ, в сфере обрабатывающих производств в Москве заняты 590 тыс. человек. Это в 1,5 раза больше, чем те цифры, которые нам давал Мосгорстат. Всего же в реальном секторе (к нему отнесли также обрабатывающее производство, электросвязь, информационные технологии) в Москве заняты 1,3 млн человек, а это 17% от всех работающих в городе", - сказал Решетников на круглом столе, посвященном мерам поддержки промышленных предприятий в Москве.

По его словам, по данным мониторинга департамента, из 1300 предприятий Москвы 27% относится к пищевой промышленности, 16,5% - авиастроению и аэрокосмической отрасли, 7,7% - микроэлектронике, 7% - автомобилестроению.

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