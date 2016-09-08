Москвичей в День города приглашают на встречи с актерами и режиссерами

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Встречи со знаменитыми актерами и режиссерами пройдут в центре Москвы 10-11 сентября в рамках празднования Дня города. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"На два дня пространство Тверской улицы столицы от Пушкинской до Манежной площади станет пешеходным. Там разместится масштабная киноэкспозиция, приуроченная к Году российского кино и посвященная 10 знаковым отечественным фильмам", - отметили в оргкомитете. Десятого сентября интересными обещают быть открытые встречи с актерами, сыгравшими в фильме "Я шагаю по Москве", Никитой Михалковым и Ириной Мирошниченко.

"Михалков посетит интерактивную зону картины "Я шагаю по Москве" (пересечение Тверской улицы с Брюсовым переулком) и пообщается с москвичами. Это отличная возможность узнать, что осталось за кадром культовой комедии Георгия Данелии, от одного из главных действующих лиц картины", - уточнили в оргкомитете. Например, на встрече можно будет узнать, что эпизода с циничным полотером, которого Коля (Никита Михалков) с Володей (Алексей Локтев) приняли за писателя, изначально не было в сценарии. В 14.30 мск на этой же площадке горожан ждет встреча с Ириной Мирошниченко, которая сыграла роль Кати - сестры Коли.

В 15.00 мск на площадке "Место встречи изменить нельзя" (улица Тверская, дом 6, стр. 1) ждет своих почитателей Светлана Светличная, которая запомнилась зрителю по множеству ролей, включая и роль Нади в фильме "Место встречи изменить нельзя". Затем в 16.00 мск, ее сменит Владимир Конкин - легендарный старший лейтенант Шарапов. В 18.00 мск на площадке "Война и мир" (улица Тверская, от Вознесенского до Столешникова переулка) Василий Лановой расскажет о съемках и о своей роли Анатоля Курагина в фильме Сергея Бондарчука.

Во второй день празднования 869-летия Москвы гостей опять ждут на этих и других площадках. На этот раз о своей роли в фильме "Я шагаю по Москве" в 11 часов расскажет Лариса Лужина. В час дня Валентина Талызина проведет встречу на площадке "Покровские ворота" (улица Тверская, от Газетного до Никитского переулка), а в 15 часов Алексей Пиманов расскажет о съемках фильма "Стиляги" на одноименной площадке.

Оба дня на Тверской будут работать пять уличных кинотеатров, в которых москвичи и гости столицы смогут посмотреть порядка 100 часов уникального кино, включая редкие фестивальные фильмы, короткометражки, анимационные фильмы и фильмы о Москве. Многие киноленты зрителям представят их режиссеры либо снявшиеся в них актеры. День города в Москве в этом году приурочен к Году российского кино и посвящен любимым отечественным фильмам.