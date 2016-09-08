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Власти пообещали доступные цены на блюда от шеф-поваров на фестивале "Московское кино"

Москва
8 сентября, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Например, на площадке кинофильма "Цирк", которая будет полностью копировать декорации фильма, различные сладости будут стоить от 70-80 руб.
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Блюда из специального киноменю от столичных шеф-поваров, которые приготовят к фестивалю "Московское кино", будут продавать по доступным ценам. Об этом сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В фестивале принимают участие разные рестораны - от Московской кухмистерской до крупных сетевых компаний, таких как Ginza Project. Цены на всю продукцию будут доступными, например, на площадке кинофильма "Цирк", которая будет полностью копировать декорации фильма, цены будут варьироваться - от 70-80 руб. за различные сладости, стакан чая будет стоит в пределах 100 руб., бутылка воды - 50 руб.", - сказал он, отметив, что на всех площадках также можно будет попробовать торт "Москва" по цене 100 руб. за 100-граммовый кусочек.

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Как пояснил шеф-повар ресторана "Пушкинъ" Андрей Махов, гостям фестиваля будет предоставлена возможность попробовать блюда в "неизменном виде, как это готовится в ресторане", по доступным ценам. "В данный момент коммерческий вопрос мы ставим на второй план. Наш ресторан живет в эпоху XIX века, в которую произошли событиями из фильма "Война и мир" - тогда была очень популярна французская кухня, много блюд из нее заимствовано. Это классика, которая живет до сих пор, мы дадим возможность гостям фестиваля полакомиться блюдами этой эпохи", - сказал он.

О фестивале

Городской фестиваль "Московское кино" пройдет в столице с 9 по 18 сентября. Он приурочен к Году российского кино. На 33 площадках по всей столице воссоздадут атмосферу культовых отечественных фильмов, снятых о Москве или в Москве. Посетителей ждут театрализованные представления и анимационные программы, основанные на сюжетах известных картин, открытые кинопоказы, выставки костюмов и реквизита, а также широкий выбор винтажных и антикварных товаров, книг о кино и коллекционных изданий шедевров кинематографа.

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10 и 11 сентября на десяти площадках от Козицкого переулка до Манежной площади гостей ждут бесплатные кинопоказы, встречи с известными актерами и режиссерами, увлекательные анимационные программы и специальное киноменю от московских шеф-поваров. Так, например, площадка фильма "Иван Васильевич меняет профессию" порадует посетителей легендарной заморской баклажанной икрой, паштетом из кролика, старорусским капустником, шурубарками (пельменями с мясом), жемчужной кашей с крольчатиной, кулебяками и пряниками.

На площадке картины "Я шагаю по Москве" гостям предложат блюда советской Москвы: ежики из говядины, салат оливье, фаршированный перец, творожную запеканку со сметаной, эклеры с заварным кремом, торты "Птичье молоко" и "Прага".

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