Городские камеры покажут с высоты обновленные улицы в центре Москвы

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сервис онлайн-трансляций с камер видеонаблюдения "Окно в город" запустил спецпроект "Моя улица". Москвичам покажут центр, преобразившийся в ходе программы благоустройства 2016 года, сообщается на сайте столичной мэрии.
"Трансляции ведутся с центральных улиц - Моховой, Тверской, Воздвиженки, Нового Арбата - и с Тверского бульвара. В режиме онлайн можно оценить результаты масштабного благоустройства территорий через объектив 11 камер городской системы видеонаблюдения", - уточняется в сообщении. В программу благоустройства этого года вошли 60 адресов. Основные работы уже завершены.
"Окно в город" также будет транслировать праздничные мероприятия в честь 869-летия столицы. А 11 сентября сервис покажет первый парад городской техники. По Садовому кольцу пройдет более 650 автомобилей Комплекса городского хозяйства и экстренных служб.
Сервис онлайн-трансляций "Окно в город" запустили в декабре 2014 года по предложению самих горожан. С помощью камер видеонаблюдения москвичи следили за несколькими десятками городских мероприятий, в том числе - репетициями парада Победы и различными фестивалями.