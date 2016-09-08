Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Городские камеры покажут с высоты обновленные улицы в центре Москвы

Москва
8 сентября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Трансляции ведутся с центральных улиц столицы, для наблюдения доступны 11 камер системы видеонаблюдения
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сервис онлайн-трансляций с камер видеонаблюдения "Окно в город" запустил спецпроект "Моя улица". Москвичам покажут центр, преобразившийся в ходе программы благоустройства 2016 года, сообщается на сайте столичной мэрии.

Смотрите также
Асфальт на 43 дорогах Москвы поменяли по программе "Моя улица"

"Трансляции ведутся с центральных улиц - Моховой, Тверской, Воздвиженки, Нового Арбата - и с Тверского бульвара. В режиме онлайн можно оценить результаты масштабного благоустройства территорий через объектив 11 камер городской системы видеонаблюдения", - уточняется в сообщении. В программу благоустройства этого года вошли 60 адресов. Основные работы уже завершены.

"Окно в город" также будет транслировать праздничные мероприятия в честь 869-летия столицы. А 11 сентября сервис покажет первый парад городской техники. По Садовому кольцу пройдет более 650 автомобилей Комплекса городского хозяйства и экстренных служб.

Сервис онлайн-трансляций "Окно в город" запустили в декабре 2014 года по предложению самих горожан. С помощью камер видеонаблюдения москвичи следили за несколькими десятками городских мероприятий, в том числе - репетициями парада Победы и различными фестивалями.

СПЕЦПРОЕКТ
Улица с обложки
Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Собянин открыл Волоколамский путепровод
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
7
Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
2
Пентагон и миноброны Украины подписали договор о сотрудничестве
3
Вандалы разрушили около 100 надгробий на старейшем кладбище Казани
4
В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии
5
Ограбленные в Москве инкассаторы путаются в показаниях о сумме похищенных денег
6
В Москве на Новом Арбате в аварию попал BMW с номерами АМР
7
МПК отозвал аккредитацию белоруса, который нес флаг РФ на открытии Игр
Темы дня
Реклама