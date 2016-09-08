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Власти Москвы выделят 20 млн руб. на ремонт ливневки на пл. Тверская застава и в Перове

Москва
8 сентября, 19:14 UTC+3
На проведение работ объявлены два открытых аукциона
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. ГУП "Мосводосток" объявил два открытых аукциона для выполнения работ по реконструкции ливневой канализации и ликвидации подтоплений на площади Тверская застава и в районе Перово на востоке Москвы; начальная стоимость контрактов составит около 16 млн и 4 млн руб. соответственно. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на официальном портале госзакупок.

"Цель работ - восстановление работоспособности дождевой канализации и обеспечение ликвидации подтопления территории. Начальная стоимость контракта составляет 16 млн 149 тыс. рублей", - говорится в техническом задании на ремонт канализации на площади Тверская застава.

Также "Мосводосток" открыл конкурс по поиску подрядчика на выполнение работ по развитию дождевой канализации для ликвидации подтопления территории, расположенной по адресу: ул. Перовская, д. 56/55 в ВАО Москвы. Начальная стоимость контракта составляет около 4 млн руб.

Итоги первого аукциона подведут 21 октября, затем протокол оценки и сопоставления заявок разместят в Единой информационной системе закупок. После этого на подписание договора по ремонту канализации на площади Тверская застава заказчику отводится не менее 10 и не более 20 дней. На выполнение работ после заключения договора подрядчику дается 45 календарных дней. Таким образом, ливневая канализация на площади Тверская застава будет отремонтирована не ранее середины декабря.

Итоги конкурса заявок по ремонту ливневой канализации в Перово подведут также 21 октября, сроки заключения договора не указываются, на выполнение работ подрядчику отводится 30 календарных дней.

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