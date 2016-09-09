В Московском регионе ожидается небольшой дождь и до 17 градусов тепла

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, местами небольшой дождь прогнозируют в столичном регионе синоптики Росгидромета.
"Вслед за холодным атмосферным фронтом, который пришел в регион накануне, сегодня начнется рост атмосферного давления и начнет распространять свое влияние антициклон из Европы, погода станет налаживаться", - отметил представитель метеослужбы. Антициклон пока не очень мощный, поэтому кратковременные дожди еще возможны. Температура воздуха Москве составит 15-17, по области - от 12 до 17 тепла. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
Предстоящей ночью при переменной облачности местами не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 7-9, по области - 4-9 выше ноля. Ветер северо- западный, западный, 5-10 м/с.
Днем в субботу, в День города, будет облачно с прояснениями, в некоторых районах вновь ожидается небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 15-17, по области - до 13-18 градусов. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.
Хорошую погоду в праздничный выходной поможет обеспечить авиация. С 04:00 мск к дежурству приступят 8 самолетов Як-42, Ан-26 и Ан-12. Сначала они вылетят на метеоразведку, по итогам которой будет принято решение о "разгоне" облаков с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и йодистого серебра.