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Празднование Дня города в Москве будут транслировать десятки камер видеонаблюдения

Москва
9 сентября, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Онлайн можно будет увидеть мероприятия, проходящие на центральных площадках. Для этого задействуют 31 видеокамеру
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сервис онлайн-трансляций с камер видеонаблюдения "Окно в город" покажет основные площадки празднования 869-летия Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"10 и 11 сентября сервис "Окно в город" будет транслировать празднование 869-летия Москвы. 31 камера городского видеонаблюдения покажет мероприятия на центральных площадках. Москвичи смогут оценить их загруженность", - уточняется в сообщении.

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Одна из камер будет показывать Красную площадь, все желающие смогут посмотреть церемонию открытия Дня города, которая начнется в 12:00 мск 10 сентября. Также трансляции будут вестись с Тверской, Манежной, Триумфальной, Болотной площадей и центральных улиц. Четыре камеры будут показывать празднование Дня города на ВДНХ, с трех ракурсов можно будет увидеть, как москвичи отмечают 869-летие Москвы в парке Победы. Также желающие смогут проследить за происходящим у главного входа в Парк Горького.

День города на Тверской улице, одноименном бульваре и Новом Арбате будут транслировать камеры спецпроекта "Моя улица" - это еще около десятка камер.

С помощью сервиса "Окно в город" можно будет посмотреть на площадки, расположенные не только в центре, но и в других округах Москвы. Камеры будут показывать праздник на Ореховом бульваре (ЮАО), улице Маршала Чуйкова (ЮВАО), площади Юности (Зеленоград), Сокольнической площади (ВАО).

Трансляции начнутся с утра в субботу, 10 сентября, и продлятся до вечера воскресенья, 11 сентября. 11 сентября также планируется через этот сервис показать первый парад городской техники. По Садовому кольцу проедет более 650 автомобилей комплекса городского хозяйства и экстренных служб.

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