В Мосгордуме пройдут обзорные экскурсии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Обзорные экскурсии пройдут в пятницу в Московской городской думе. Две группы посетят столичный парламент в 11:00 и 14:00 мск, сообщается на сайте Мосгордумы.

"9 сентября, в пятницу, в 11:00 мск и 14:00 мск, накануне Дня города, в Мосгордуме впервые пройдут обзорные экскурсии. В экскурсионном маршруте по столичному парламентско-общественному центру у Петровских ворот - осмотр отреставрированного объекта культурного наследия федерального значения - здания усадьбы князей Гагариных на Страстном бульваре - и нового здания городского законодательного собрания", - говорится в сообщении.

Во время экскурсии посетители увидят зал заседаний Мосгордумы, галерею, где собраны портреты руководителей городской думы и почетных граждан Москвы, зал приема официальных делегаций и парламентскую библиотеку. Кроме того, посетители получат возможность ознакомиться с экспозицией выставки "Высоко-Петровский мужской монастырь и московские храмы глазами студентов-архитекторов МГАХИ им. В.И. Сурикова", на днях открывшейся в Мосгордуме.

"Комплекс зданий на Страстном - памятник архитектуры конца XVIII века, построенный для семьи князя Гагарина. У этого места богатая история, и радует, что она вызывает живой интерес москвичей", - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он выразил уверенность, что участники экскурсии также оценят и современное здание столичного парламента.

Экскурсионные группы были сформированы по предварительной открытой записи: впервые на экскурсию по столичному парламенту могли записаться все желающие. Для этого достаточно было прислать заявку с указанием своего имени и контактных данных.