Поздравительные ролики будут транслироваться на фасадах зданий Нового Арбата в День города

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Медиафасады домов-книжек на Новом Арбате в Москве превратятся в День города в огромные поздравительные открытки. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на заместителя столичного мэра Петра Бирюкова.
По его словам, на фасадах будут транслироваться поздравительные ролики, выполненные в фирменном стиле праздника. Число 869 из красно-синих колец будет сменяться изображениями башен Кремля, Триумфальной арки, храма Христа Спасителя, Исторического музея, высотки МГУ со световыми проекциями на них.
"Праздничные ролики созданы в полном соответствии с единой стилистикой празднования Дня города в этом году, главными элементами которой стали окружности цветов российского флага, формирующие цифры 869 - возраст столицы. Именно они в первую очередь появятся на домах-книжках Нового Арбата", - отметил Бирюков. По его словам, в цветах триколора также будут поздравления москвичам и стилизованные сердца.
Завершатся трехминутные ролики красочными фейерверками. Трансляции на домах-книжках москвичи смогут наблюдать 9, 10 и 11 сентября с 19:20 мск до полуночи.