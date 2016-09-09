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Москва "принарядилась" к своему 869-му Дню рождения

Москва
9 сентября, 10:19 UTC+3
В частности, въезды в город на 20 основных магистралях украсили объемными фигурами
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Оформление улиц и площадей ко Дню города завершается в Москве. Уже в субботу столица предстанет перед своими жителями и гостями в роскошном убранстве. Как сообщается на сайте столичной мэрии, въезды в Москву на 20 основных магистралях украсили объемными фигурами.

"Одна из них, к примеру, выполнена в форме сердца, образованного вертикальными элементами красного, синего и белого цвета. На всех конструкциях установили объемные световые буквы, образующие поздравительную надпись "С днем рождения, Москва!", - уточняется в сообщении.

На Новом Арбате, Тверской улице и на площади перед Российской государственной библиотекой к празднику установили скамейки с подсветкой в форме букв, составляющих слово "Москва". В Ильинском сквере возвели световую стену с динамическим изображением цветов триколора и надписью "Москва-869".

Главным украшением праздника станут пять арочных композиций высотой 14 метров и шириной 33 метра на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и на площади Революции, созданных по мотивам входной группы первой послевоенной ярмарки 1947 года в Москве.

В этом году москвичи смогут отметить День города 10 и 11 сентября более чем на 200 праздничных площадках по всей Москве. В центре города народные гулянья пройдут на обновленных после масштабного благоустройства улицах, в том числе на Тверской и в прилегающих переулках. Впервые появятся праздничные площадки на Новом Арбате.

Всего в городе пройдет более 1 тыс. мероприятий во всех округах столицы. Для москвичей устроят свыше 300 концертов и музыкальных фестивалей, а также более 100 мастер-классов.

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