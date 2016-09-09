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Движение открыто по эстакаде на пересечении улиц Рябиновая и Генерала Дорохова в Москве

Москва
9 сентября, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Полностью реконструкцию Рябиновой улицы планируется завершить в 2016 году, она станет частью Северо-Западной хорды
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Эстакада на пересечении Рябиновой улицы и улицы Генерала Дорохова в Западном административном округе Москвы открыта в пятницу для движения транспорта, по традиции первой по новой дороге проехала строительная техника. Старт движению колонны дал мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы закончили достаточно большой транспортный узел, который включает в себя Рябиновую улицу, часть Сколковского шоссе, Витебскую улицу, улицу Генерала Дорохова. Таким образом, получили достаточно комплексный проект, который станет частью Северо-Западной хорды от Можайки до Мичуринского", - сказал мэр журналистам. По его словам, эстакада также даст возможность выезда с улицы Генерала Дорохова и Сколковского шоссе до Мосфильмовский улицы. "Это большой, очень серьезный объект для города", - сказал Собянин.

Эстакада была построена в рамках реконструкции Рябиновой улицы. Ранее были открыты еще две эстакады: первая - на пересечении Рябиновой улицы с Троекуровским проездом в сторону Можайского шоссе и вторая - разворотная. Длина трех эстакад составляет почти 1 км.

Для безопасности пешеходов на Рябиновой улице построено пять надземных мостов и подземный переход. На остановках появились заездные карманы. Полностью реконструкцию Рябиновой улицы планируется завершить в 2016 году, она станет частью Северо-Западной хорды, которая объединит территории четырех округов столицы - Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного.

Длина трассы составит около 29 км, она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города. Магистраль пройдет от Сколковского шоссе по улицам - Витебской, Кубинке, Боженко, Ярцевской, Крылатской, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Алабяна, Балтийской, Большой Академической, 3-му Нижнелихоборскому проезду, далее по участкам вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до проезда Серебрякова, с выходом на Ярославское шоссе у Северянинского путепровода.

С вводом Северо-Западной хорды разгрузятся Третье транспортное кольцо, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское, Волоколамское шоссе и другие магистрали. На протяжении всей трассы запроектировано два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 47 пешеходных переходов.

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