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Главный архитектор: реставрационный центр музея Пушкина улучшит качество жизни в Москве

Москва
9 сентября, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
По мнению Сергея Кузнецова, музейный квартал, в котором расположится реставрационный центр, будет способствовать формированию комфортной среды в городе
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина улучшит качество жизни в Москве и сделает музей еще более привлекательным. Об этом в пятницу сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в ходе церемонии закладки камня в основание нового здания будущего центра.

"Для города это тем более важно, поскольку этот "музейный квартал" имеет для нас принципиальное значение. Он принесет в Москву новое качество. Москва является лидером среди мегаполисов по объему инвестиций в объекты культуры. Это является основой для формирования комфортной среды в городе", - подчеркнул Кузнецов.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе музея, строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра позволит качественно изменить принципы хранения фондов, обеспечить и контролировать уровень температурно-влажностного, светового и биологического режимов.

В ГМИИ им. А.С. Пушкина напомнили, что с момента открытия музея в 1912 году у него не было специализированного помещения для хранения экспонатов. Планируется, что после открытия в 2019 году в центр переместят около 700 тыс. музейных предметов, в том числе коллекции живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства, нумизматики. Кроме того, там разместятся реставрационные мастерские и выставочное пространство. На строительство центра планируется выделить 3,47 млрд рублей.

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея. Работа по созданию городка проводится в два этапа. С 2014 по 2019 год реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных - под галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых - под Дом текста (научно-информационный центр), а также строится депозитарно-реставрационный и выставочный центр.

После введения этих зданий в эксплуатацию с 2019 по 2022 год планируется закрыть на реконструкцию главное здание ГМИИ им. А.С. Пушкина, где останутся слепки и экспонаты, связанные с древним миром. После завершения строительных работ площадь ГМИИ увеличится более чем в два раза, до 105 тыс. кв. м. Ожидается, что число посетителей музейного городка превысит 3 млн. человек в год.

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