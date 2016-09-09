Закладные камни на месте памятников московским ополченцам будут открыты 14 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Открытие закладных камней на месте будущих памятников дивизиям Московского народного ополчения пройдет в столице 14 сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Московской городской думы.

"14 сентября в рамках патриотической программы "Памяти Московского народного ополчения", которая реализуется по инициативе депутатов Мосгордумы, на территории Екатерининского парка и на Ленинградском проспекте будут торжественно открыты закладные камни на местах будущих памятников дивизиям Московского народного ополчения, которые ранее не были увековечены в столице", - сказали в пресс-службе.

Мероприятия приурочены к 75-летию начала формирования Московского народного ополчения и 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой.

"В Москве на сегодняшний день установлены памятники не всем дивизиям народного ополчения. Из 12 дивизий первой волны формирования памятников нет трем дивизиям: 6-й дивизии Дзержинского района; 18-й дивизии Ленинградского района; 21-й дивизии Киевского района. Также не увековечена память всех четырех дивизий второй "волны" ополчения. Чтобы исправить эту историческую несправедливость, мы выступили с инициативой установки памятников в Москве", - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, памятники появятся в 2017 году. Четвертый памятник - мемориал, посвященный всем четырем дивизиям "второй" волны, - также будет установлен в следующем году.

История Московского народного ополчения началась 2 июля 1941 года, когда Военный совет Московского военного округа принял "Постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и области в народное ополчение". В течение июля в столице были сформированы первые 12 дивизий Московского народного ополчения, по разным данным, в их состав вошли 140-160 тыс. человек. Девять дивизий практически полностью погибли на Смоленщине, остальные продолжали сражаться под Москвой, Тверью, Калугой. До конца октября 1941 года были сформированы еще четыре дивизии численностью чуть более 39 тыс. человек: они сыграли одну из ключевых ролей в обороне Москвы.

О программе

В настоящее время в Москве под патронатом столичного парламента реализуется программа "Памяти Московского народного ополчения". Ее цель - координация работы по увековечиванию памяти бойцов Московского народного ополчения в преддверии празднования 75-летия контрнаступления советских войск под Москвой. В рамках программы планируется систематизировать всю имеющуюся информацию о Московском народном ополчении, включая документы, книги и воспоминания, составить подробную карту боевых действий с участием ополченцев, а также реестр существующих памятников, мемориалов, обелисков, памятных знаков и мемориальных табличек, установленных в память о дивизиях ополчения. Кроме того, в столице будут установлены памятные знаки всем дивизиям Московского народного ополчения.