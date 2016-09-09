Две школы эвакуированы в Москве после звонков о заложенных бомбах

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция и сотрудники МЧС после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали в двух школах на юго-западе Москвы более 1,6 тыс. учеников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
По данным источника, в пятницу утром на службу "02" от неизвестных подростков поступило два анонимных сообщения о заложенных взрывных устройствах в двух школах - на улице Новаторов и улице Обручева.
"Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции вместе с администрацией и спасателями организовали эвакуацию более 1,6 тыс. учеников и персонала заведений. Все эвакуированные размещены в соседних учебных заведениях. Помещения школ обследуют кинологи со служебными собаками", - сказал собеседник агентства.
Полиция принимает меры для установления и задержания звонивших.