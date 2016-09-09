Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В московский строительный каталог включены 11 проектов модернизированных серий домов

Москва
9 сентября, 12:47 UTC+3
На сегодня в производство уже введены шесть зданий модернизированных серий
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В московский территориальный строительный каталог включены 11 проектов модернизированных серий домов. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в каталог вошли серии отвечающие новым требованиям к архитектурно-строительным решениям. "Модернизация домостроительных комбинатов завершается, что соответствует задаче обеспечить новый уровень комфортности проживания, повысить потребительскую привлекательность жилья", - отметил Левкин.

Он добавил, что на сегодня в производство уже введены шесть домов модернизированных серий, в стройке находятся 60, в их числе 12 - городских, 48 - инвестиционных.

Левкин напомнил, что работа по формированию и наполнению каталога осуществляется департаментом градостроительной политики города Москвы в рамках организации взаимодействия правительства Москвы с инвестиционно-строительным сообществом. Системное обновление информации, содержащейся в Каталоге, происходит на постоянной основе. Сегодня он содержит 17489 записей о различных видах строительных материалов, изделий, оборудования и механизмов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Собянин открыл выставку археологических находок "Моей улицы"
10
Собянин открыл Волоколамский путепровод
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена
2
Федерация бокса окажет материальную помощь родным боксера Романчука
3
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
4
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должности
5
Песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве
6
"Нам всем очень повезло с этим назначением": реакция на смену детского омбудсмена
7
Два сотрудника мэрии Омска задержаны при получении крупной взятки
Темы дня
Реклама