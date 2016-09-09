В московский строительный каталог включены 11 проектов модернизированных серий домов

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В московский территориальный строительный каталог включены 11 проектов модернизированных серий домов. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
По его словам, в каталог вошли серии отвечающие новым требованиям к архитектурно-строительным решениям. "Модернизация домостроительных комбинатов завершается, что соответствует задаче обеспечить новый уровень комфортности проживания, повысить потребительскую привлекательность жилья", - отметил Левкин.
Он добавил, что на сегодня в производство уже введены шесть домов модернизированных серий, в стройке находятся 60, в их числе 12 - городских, 48 - инвестиционных.
Левкин напомнил, что работа по формированию и наполнению каталога осуществляется департаментом градостроительной политики города Москвы в рамках организации взаимодействия правительства Москвы с инвестиционно-строительным сообществом. Системное обновление информации, содержащейся в Каталоге, происходит на постоянной основе. Сегодня он содержит 17489 записей о различных видах строительных материалов, изделий, оборудования и механизмов.