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В Новой Москве завершено строительство новой автодороги

Москва
9 сентября, 12:52 UTC+3
Трасса от Боровского шоссе до улицы Горького в поселке Кокошкино является подходом к строящейся эстакаде на 33-м километре Киевского направления МЖД
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В Новой Москве завершено строительство автодороги от Боровского шоссе до улицы Горького в поселке Кокошкино. Об этом в пятницу журналистам сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Эта автодорога протяженностью 1,1 км представляет собой подход к строящейся эстакаде на 33-м километре Киевского направления Московской железной дороги (МЖД)", - пояснил Жидкин.

"Сейчас работы продолжаются по другую сторону железной дороги. Там строится участок автодороги от ул. Железнодорожная до административной границы с Московской областью. Протяженность этой дороги составит 1,2 км, окончание работ запланировано на первый квартал 2017 года", - добавил он.

По словам Жидкина, две эти автодороги вместе со строящейся сейчас трассой от деревни Ботаково до Боровского шоссе составят единую хорду, которая соединит в Новой Москве территории от Калужского шоссе до границы с Подмосковьем и Минским шоссе. "Ее общая протяженность составит более 15 км и она станет хорошей альтернативой МКАД", - подчеркнул Жидкин.

Он напомнил, что автомобильная дорога Боровское шоссе - Киевское шоссе - деревня Ботаково, по плану должна сдаваться в эксплуатацию во втором квартале 2017 года.

"Надеюсь, часть ее завершим уже в текущем году, а в следующем закончим сооружение автомобильной эстакады около поселка Первомайское и двух подземных пешеходных переходов. И тогда все 15 км станут доступны автомобилистам", - сказал глава департамента.

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